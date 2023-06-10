Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В эспадрильях и с любимой сумкой: герцогиня Софи посетила цветочную выставку в Виндзорском парке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
584
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В эспадрильях и с любимой сумкой: герцогиня Софи посетила цветочную выставку в Виндзорском парке

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Королевская особа выглядела очень элегантно в этом романтическом летнем образе.

Софи, герцогиня Эдинбургская, посетила 10 июня выставку Королевской Виндзорской розы и садоводческого общества в Большом Виндзорском парке.

Для мероприятия она выбрала очень нежный летний наряд - легкое платье от итальянского бренда ETRO с принтом в этнические и цветочные мотивы. Платье было свободного фасона и имело легкие расклешенные рукава до локтя.

Дополнили образ герцогини эспадрильи на платформах и с завязками от Penelope Chilvers, а также ее любимая плетеная сумка от Sophie Habsburg, которой она уже неоднократно дополняла свои летние образы.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images
Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Из аксессуаров на ней также были красивые серьги с голубыми камнями, солнцезащитные очки от бренда Ray-Ban. А вот на ногтях у герцогини был аккуратный маникюр и педикюр в розовом цвете, она его обновила после того, как появилась на публике с отросшим маникюром.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images
Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новости королевских семей
Дата публикации
Просмотры
584
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация