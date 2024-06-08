В эспадрильях и со стильной сумкой: герцогиня Эдинбургская посетила выставку цветов

Любимая невестка покойной королевы Елизаветы II - Софи, герцогиня Эдинбургская, посетила Большой Виндзорский парк 8 июня, поскольку там проходила выставка Королевская цветов. Для этого мероприятия Софи оделась тематически, ведь на ней было зеленой платье в мелкие цветы - подобный принты она очень любит и часто носит.

Образ герцогиня дополнила лаконичными золотыми украшениями и прической - она собрала волосы в пучок с помощью гребня. Также супруга принца Эдварда дополнила платье широким коричневым поясом с пряжкой, а также стильными и удобными эспадрильями, который издавна являются излюбленной обувью королев, герцогинь, кинозвезд и моделей.

Завершала ее лук серая сумка с широкой ручкой, на которой был узор. Вероятно именно ее Софи выбрала, поскольку аппликация на ручке сумки и узор на пряжке ремня перекликались.

Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Наопмним, что герцогиня Эдинбургская Софи стала первым членом британской королевской семьи, приехавшим в Украину во время войны. Ее Королевское Высочество встретилась с президентом Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, а также с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны.

Герцогиня Эдинбургская Софи и Елена Зеленская во время встречи в Офисе президента в Киеве / Фото: Associated Press

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

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