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В это невозможно поверить: 50-летняя первая леди Южной Кореи ошеломила моложавым видом

В это невозможно поверить: 50-летняя первая леди Южной Кореи ошеломила моложавым видом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2953
Время на прочтение
1 мин
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В это невозможно поверить: 50-летняя первая леди Южной Кореи ошеломила моложавым видом

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Ким Кеон Хи – настоящее воплощение азиатских стандартов красоты.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и его супруга Ким Кеон Хи с официальным визитом посетили Токио. Фотографы запечатлели президентских супругов в аэропорту Ханеда.

Ким Кеон Хи и Юн Сук Йоль / © Getty Images
Ким Кеон Хи и Юн Сук Йоль / Фото: Getty Images

В этот же день они встретились для переговоров в ресторане с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и его супругой Юко Кисидой.

Первая леди Южной Кореи ошеломила своим моложавым видом. Ведь в свои 50 она выглядит максимум на 30.

Кім Кеон Хі  / © Getty Images
Кім Кеон Хі  / Фото: Getty Images

У Ким красивые миловидные черты лица и гладкая сияющая кожа без единой морщины. Она очень похожа на фарфоровую куклу. А еще у Кеон Хи стройная хрупкая фигура.

Ким Кеон Хи / © Associated Press
Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Уверены, что первая леди знает ценные секреты красоты, которые помогают ей выглядеть так невероятно.

Во время ужина Ким продемонстрировала элегантный образ. На ней был черный укороченный жакет, черный топ и серая юбка с вышитыми черно-белыми листьями. Она сделала аккуратную укладку с прикорневым объемом и легкий макияж с черными стрелками.

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Дата публикации
Просмотры
2953
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