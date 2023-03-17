В это невозможно поверить: 50-летняя первая леди Южной Кореи ошеломила моложавым видом

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и его супруга Ким Кеон Хи с официальным визитом посетили Токио. Фотографы запечатлели президентских супругов в аэропорту Ханеда.

Ким Кеон Хи и Юн Сук Йоль / Фото: Getty Images

В этот же день они встретились для переговоров в ресторане с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и его супругой Юко Кисидой.

Первая леди Южной Кореи ошеломила своим моложавым видом. Ведь в свои 50 она выглядит максимум на 30.

Кім Кеон Хі / Фото: Getty Images

У Ким красивые миловидные черты лица и гладкая сияющая кожа без единой морщины. Она очень похожа на фарфоровую куклу. А еще у Кеон Хи стройная хрупкая фигура.

Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Уверены, что первая леди знает ценные секреты красоты, которые помогают ей выглядеть так невероятно.

Во время ужина Ким продемонстрировала элегантный образ. На ней был черный укороченный жакет, черный топ и серая юбка с вышитыми черно-белыми листьями. Она сделала аккуратную укладку с прикорневым объемом и легкий макияж с черными стрелками.

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