В это трудно поверить: принцесса Диана рассказывала, каким был ее путь к поиску собственного стиля

Стилем принцессы Уэльской Дианы восхищались многие. Она сотрудничала с несколькими постоянными дизайнерами, которые шили для нее наряды для ее рабочих и светских выходов. Но в самом начале ее пути в королевской семье Диане пришлось непросто в вопросе подбора гардероба.

В новой книге "Диана. Настоящая история из ее уст" Эндрю Мортона, которому принцесса дала несколько интервью для создания этой биографии, Диана рассказала и о том, как она училась одеваться в соответствии с требованиями королевского протокола. И, оказалось, что в этом принцессе Уэльской совсем никто не помогал. Вот что рассказывала о своем стиле Диана в те дни:

Принцесса Диана, фото 1981 года / Фото: Associated Press

"В тот день, когда мы обручились, у меня было буквально одно длинное платье, одно шелковая рубашка, одна пара шикарных туфель и все. Вдруг нам с мамой понадобилось пойти по магазинам и накупить всего, штук по шесть. Мы купили столько, сколько считали нужным, но все равно оказалось мало. Имейте в виду, что если вам приходится переодеваться по четыре раза в день, то ваш гардероб мгновенно разрастается до невероятных размеров. Отсюда, пожалуй, и критика, которая полилась на меня, как только я ступила на королевскую сцену, что я постоянно появляюсь в новой одежде".

Принцесса Диана, фото 1981 года / Фото: Associated Press

Принцесса также поведала о том, что в году было три сезона, когда приходилось соответствующим образом прихорашиваться. Принцесса обратилась за помощью к Анне Гарви из Voque. В издании как раз работали две ее сестры – Сара и Джейн. Просьба заключалась в том, чтобы помочь Диане подобрать базовый гардероб.

Принцесса Диана, фото 1981 года / Фото: Associated Press

"Но потом я взяла все это на себя. Едва узнав о таких известных именах, как Виктор Эдельштейн и Кэтрин Уокер, я делала все сама — звонила им и все обсуждала. Но в тот первый год Анна мне существенно помогла. Мне нужна была ниша, в которой бы мне нравился дизайнер и, где я могла бы найти все необходимое. Я не могла носить модную одежду, поскольку она была не совсем практичной для работы, однако мне нужна была одежда, которая выглядела бы красиво целый день, сдержанных цветов, со скромным вырезом декольте и подходящей длиной юбок. Я даже не знала, что в кайму платьев или юбок можно вшить специальные утяжелители (чтобы юбки не поднимались на ветру). В свое время я сама всему научилась. Никто мне не помогал", - вспоминала принцесса Уэльская.

Принцесса Диана, фото 1981 года / Фото: Associated Press

Кстати, лайфхак с утяжелителями в подолах юбок и платьев первой начала использовать королева Елизавета II.

Принцесса Диана, фото 1981 года / Фото: Associated Press

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