В этом не сильна: принцесса Уэльская рассказала о хобби, которым пыталась заниматься, но ничего не вышло

Принц Уильям всегда хвалит свою супругу Кэтрин за то, что она вкусно готовит. Вот и недавно во время визита в одну из благотворительных организаций принц напомнил, что у Кейт в этом талант.

Сама принцесса Уэльская также неоднократно рассказывала о своей любви к кулинарии и о том, что они часто вместе с детьми готовят разные блюда и любят работать с тестом. Любимое блюдо принца Уильяма, которое для него готовит жена, – это жареный цыпленок.

Принц Уильям и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Вопреки тому, что Кэтрин хорошо готовит, она также призналась, что есть одна вещь, в которой она разбирается очень плохо. По мнению принцессы, она не особо талантлива в вязании. Как вспоминает express.co.uk, однажды в 2020 году во время визита в Глазго Кэтрин рассказала группе женщин, которые показывали ей свое вязание крючком, что она пыталась связать джемпер для принца Джорджа.

"Я пыталась вязать, и у меня получается очень плохо. Я должна просить совета. Я пробовала вязать, когда у меня родился Джордж. Я пыталась связать для него очень особенный джемпер, но на полпути у меня пропало желание. Это такой удивительный навык", - говорила тогда принцесса.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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