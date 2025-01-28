В этот день 26 лет назад: Чарльз и Камилла впервые появились на публике как пара

Ровно 26 лет назад в этот день, 28 января 1999 года, принц Уэльский Чарльз впервые предстал публично со своей возлюбленной Камиллой Паркер-Боулз на мероприятии в Лондоне.

В тот день они были сфотографированы впервые как пара около отеля Ritz. В отеле Чарльз и Камилла провела вечер на праздновании 50-летия сестры Камиллы, Аннабель Эллиот.

Будущий король был одет в темно-синий классический костюм, голубую рубашку и голубой галстук с принтом. А Камилла в черное пальто и туфли на каблуках, в руках она держала небольшую сумку, а у нее на шее сверкал жемчужный чокер с камнем, и жемчужные цветочные серьги были в ушах.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

До этого момента Чарльз, которому тогда было 50 лет, и его бывшая любовница, которой тогда был 51 год, прилагали все усилия, чтобы их не видели и не фотографировали вместе на публике. Хотя их уход с вечеринки длился считанные секунды, он имел важные последствия для их будущей совместной общественной жизни. И это означало, что их отношения стали официальными публично.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Ранее мы подробно рассказывали историю любви короля Чарльза III и королевы Камиллы.

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