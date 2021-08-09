В этот день 34 года назад: как принцесса Диана отдыхала с сыновьями на Майорке

В этот день 34 года назад: как принцесса Диана отдыхала с сыновьями на Майорке

Принцесса Диана обожала своих детей и всегда старалась проводить с ними как можно больше времени.

На этом снимке, который был сделан 9 августа 1987 года во время летнего отдыха на Майорке, принцесса Диана запечатлена со своими двумя сыновьями – старшим принцем Уильямом, которому пять лет, и младшим принцем Гарри, которому три года.

Кадр сделан на ступенях Королевского дворца на острове Майорка, в Испании, где члены британской королевской семьи отдыхали вместе с испанским королем Хуан Карлосом и его семьей.

Принцесса Диана с сыновьями / Associated Press

Принцесса Диана, которой на тот момент было 26 лет, одета в желтый летний костюм их хлопка и обута в золотые балетки, у нее в ушах золотые серьги в виде лепестков, волосы уложены в традиционную прическу, а глаза подчеркнуты голубым карандашом. Ее сыновья одеты в красные футболки, на Уильяме футболка-поло в белую полоску и шорты, а Гарри в красной футболке и комбинезоне. Они оба обуты в мокасины.

Принцесса Диана с сыном Гарри / Associated Press

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