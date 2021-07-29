В этот день 37 лет назад: как выглядела принцесса Диана во время второй беременности

В этот день 37 лет назад: как выглядела принцесса Диана во время второй беременности

29 июля стал знаменательным днем для принцессы Дианы Уэльской.

Именно в этот день 40 лет назад мисс Спенсер вышла замуж за наследника британской короны принца Чарльза, который, до сих пор, к слову, все еще не стал королем.

Их красивую свадьбу и конфузы, которые случились на ней, мы уже вспоминали сегодня. А еще полистав фотоархивы отыскали старую фотографию принцессы, сделанную в этот же день, но только спустя три года после свадьбы.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

На снимке Диана запечатлена во время беременности принцем Гарри. На фото принцесса наблюдает за тем, как ее муж принц Чарльз принимает участие в турнире по поло в Виндзоре.

На снимке Диана одета в объемный наряд, под которым едва заметно беременный живот. Мы помним, что объявила о беременности леди Ди в феврале 1984 года, значит на снимке не меньше 5-6 месяца. Принцесса улыбается и хлопает в ладоши, наблюдая за игрой.

Принцесса Диана / Associated Press

Стоит отметить, что период отношений принца Чарльза и принцессы Дианы во время второй ее беременности был прекрасным и очень гармоничным. Об этом сама Диана много раз рассказывала. А вот во время беременности первенцем Уильямом принцесса Уэльская даже бросалась с лестницы во дворце, чтобы привлечь внимание мужа.

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми / Getty Images

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