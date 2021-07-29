В этот день 37 лет назад: как выглядела принцесса Диана во время второй беременности

29 июля стал знаменательным днем для принцессы Дианы Уэльской.
Именно в этот день 40 лет назад мисс Спенсер вышла замуж за наследника британской короны принца Чарльза, который, до сих пор, к слову, все еще не стал королем.
Их красивую свадьбу и конфузы, которые случились на ней, мы уже вспоминали сегодня. А еще полистав фотоархивы отыскали старую фотографию принцессы, сделанную в этот же день, но только спустя три года после свадьбы.
На снимке Диана запечатлена во время беременности принцем Гарри. На фото принцесса наблюдает за тем, как ее муж принц Чарльз принимает участие в турнире по поло в Виндзоре.
На снимке Диана одета в объемный наряд, под которым едва заметно беременный живот. Мы помним, что объявила о беременности леди Ди в феврале 1984 года, значит на снимке не меньше 5-6 месяца. Принцесса улыбается и хлопает в ладоши, наблюдая за игрой.
Стоит отметить, что период отношений принца Чарльза и принцессы Дианы во время второй ее беременности был прекрасным и очень гармоничным. Об этом сама Диана много раз рассказывала. А вот во время беременности первенцем Уильямом принцесса Уэльская даже бросалась с лестницы во дворце, чтобы привлечь внимание мужа.
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