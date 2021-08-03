В этот день 60 лет назад: как мама королевы Елизаветы II ходила в разных туфлях

В этот день 60 лет назад: как мама королевы Елизаветы II ходила в разных туфлях

Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон прожила долгую и счастливую жизнь и умерла на 102-м году.

В этот день 3 августа 1961 года, ровно 60 лет назад, королева Елизавета, королева-мать была запечатлена фотографами, когда направлялась в самолет, чтобы полететь в свой замок Мей, который расположен в Кейтнессе, на северном побережье Шотландии. Там мама королевы Елизаветы II проводила отпуск.

Елизавета Боуз-Лайон, королева-мать / Associated Press

На снимке можно рассмотреть образ Ее Величества. Она одета в длинное пальто, белые высокие перчатки, а обута в разные туфли белого цвета, а ее в руках маленькая белая сумка. Одна туфля в виде лодочки более изящна на тонком каблуке, а другая - на толстом и скрытой платформе. На Елизавете разная обувь, потому что на левой ноге – специальная туфля, которую носила королева после того, как повредила ногу после падения в Виндзорском замке. После перелома она вынуждена была носить специальную обувь.

Елизавета Боуз-Лайон, ее муж король Георг VI и дочери - принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

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