В этот день 66 лет назад: маленькие принц Чарльз и принцесса Анна на спортивном мероприятии в Шотландии

В этот день 66 лет назад: маленькие принц Чарльз и принцесса Анна на спортивном мероприятии в Шотландии

Все знают, что королева Елизавета II всю свою жизнь проводит летние каникулы в Шотландии, в замке Балморал.

Мы продолжаем рассматривать архивные снимки британской королевской семьи. Не удивительно, что и дети королевы свое детство проводили также в Балморале. К примеру, на этой фотографии запечатлен наследник трона принц Чарльз и его младшая сестра принцесса Анна.

Они одеты в шотландские килты, на Анне также кофта и кардиган, белые носки и черные туфли, а ее брат в белой рубашке, галстуке и сером пиджаке. Оба смотрят Игры Бремара в Шотландии 9 сентября 1955 года. Принцу Чарльзу здесь почти 7 лет, а его сестре только-только исполнилось 5.

Принц Чарльз и принцесса Анна / Associated Press

Принц Чарльз, которому сейчас 72 года, как раз проводит каникулы в Балморале вместе со своей супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской. Там же находится и Ее Величество королева Елизавета II, сообщается, что она будет в Балморале до октября, после чего, скорее всего, вернется в Виндзор.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

Кстати, килт принцу Уэльскому всегда был к лицу, он до сих пор надевает его, особенно, когда находится в Шотландии.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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