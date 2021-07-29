В этот день 77 лет назад: рассматриваем образ 18-летней принцессы Елизаветы

В этот день 77 лет назад: рассматриваем образ 18-летней принцессы Елизаветы

Британские монархи всегда были интересны публике.

Даже, когда принцесса Елизавета (нынешняя королева Великобритании) была еще просто наследницей трона, к ней уже было приковано очень много внимания.

Мы отыскали этот архивный снимок, датированный 29 июля 1944 года, когда принцессе Лилибет (так ласково называли ее близкие) было всего 18 лет. Она помогала мыть посуду после трапезы на открытом воздухе, которую также помогла приготовить во время посещения лагеря девушек-гидов.

Принцесса Елизавета / Associated Press

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Одета юная принцесса в специальную форму, ее каштановые кудрявые волосы уложены в красивую прическу, Елизавета держит в руках стакан и полотенце, которым этот стакан вытирает.

А через семь лет принцесса Елизавета взошла на престол и стала новой королевой Великобритании. Это произошло 6 февраля 1952, после смерти ее отца — короля Георга VI. Ей было тогда 25 лет.

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года, Вестминстерское аббатство / Associated Press

В 2022 году королева должна отпраздновать 70-летие на троне, платиновый юбилей планируют отпраздновать пышно. Елизавета II является самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.

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