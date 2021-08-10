В этот день 78 лет назад: принцесс Елизавету и Маргарет с сапками фотографировали на огороде

В этот день 78 лет назад: принцесс Елизавету и Маргарет с сапками фотографировали на огороде

В детстве и юности британские принцессы Елизавета и Маргарет были очень дружны.

Это позже между ними появились недопонимания, которые были связаны преимущественно с тем, что Елизавета стала королевой, а ее младшая сестра Маргарет всегда считала, что с этого момента она находится на вторых ролях.

Однако юные годы девочек проходили прекрасно. Они жили дружно и вместе проводили много времени. На этом снимке, датированном 10 августа 1943 года, где принцессе Елизавете 17 лет, а ее сестре - 13, сестры были запечатлены, когда осматривали помидоры, которые они вырастили на своих участках в Виндзорском замке.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

На огород принцессы выходили также в платьях с идеальными воротниками, носках и туфлях. Истинные леди всегда должны были соответствовать своему статусу.

Напомним, ранее мы показывали, как совсем юная принцесса Елизавета со своей семьей отправлялась на отдых в замок Гламис в 1936 году. Уже тогда вместе с ней были собаки породы корги, любовь к которым королева пронесла через всю жизнь.

Принцессы Елизавета и Маргарет с корги / Associated Press

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