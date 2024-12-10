В этот день 88 лет назад: король Эдуард VIII отрекся от престола ради свадьбы с Уоллис Симпсон

Для того чтобы жениться на любимой женщине, королю Эдуарду пришлось отречься от престола.

Именно 10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал манифест об отречении от трона. Событие это состоялось в форте Бельведер, в присутствии трех братьев: герцога Альберта Георга Йоркского, герцога Генри Глостерского и герцога Георга Кентского.

Король Великобритании, который так и не был коронован, но правил на протяжении десяти месяцев, уступил свой трон младшему брату – Георгу – будущему королю Георгу VI (отцу принцесс Елизаветы и Маргарет).

Эдуард VIII отрекся от короны добровольно, чтобы жениться на Уоллис Симпсон – разведенной американке, роман с которой у него начался, еще когда Уоллис была замужней женщиной. Правительство Великобритании не давало своего соглашения на брак даже после того, как Симпсон развелась.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

"Я нашел невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", - сказал король в своем выступлении по радио в ночь на 11 декабря.

11 декабря 1936 года следующий в порядке наследования герцог Альберт Георг Йоркский автоматически стал королем Великобритании как Георг VI, а его старшая дочь, принцесса Елизавета, стала наследницей престола. Георг VI короновался в мае 1937 года, в тот самый день, когда собирался короноваться его брат.

Коронация короля Георга VI, 12 мая 1937 года / Фото: Associated Press

Если бы Эдуард тогда не отрекся от короны, возможно, мы бы никогда не увидели на троне королеву Елизавету II, которая правила долгие 70 лет. Свадьба Уоллис и Эдуарда состоялась 3 июня 1937 года в замке Шато-де-Канде во Франции. До конца своих дней Эдуард и его супруга Уоллис жили во Франции. Они вели богатую светскую жизнь. Детей у пары не было.

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

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