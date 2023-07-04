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В этот раз не голая: леди Виктория Херви приехала на Парижскую неделю моды

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
1 мин
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В этот раз не голая: леди Виктория Херви приехала на Парижскую неделю моды

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Британская аристократка и светская львица приехала в Париж на Неделю моды.

Леди Виктория Херви посетила шоу Stefan Djokovich Haute Couture Fall/Winter 2023/2024 в рамках Недели моды в Париже. Перед камерами звезда появилась в бежевом полупрозрачном платье длины чуть выше колен, которое дополнила светлыми туфлями-лодочками, усыпанными камнями.

У Виктории была ее фирменная укладка, в ушах сверкали крупные золотые серьги, а на лице был макияж. Также звезда надела два массивных кольца на пальцы.

Леди Виктория Херви / © Getty Images
Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

На удивление в этот раз леди Виктория Херви выбрала достаточно скромный наряд для выхода в свет. Напомним, светская дама любит удивлять и быть в центре внимания, а для этого часто надевает провокационные наряды.

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Дата публикации
Просмотры
146
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