В этот раз не оконфузилась: леди Амелия Виндзор на показе Versace

27-летняя леди Амелия посетила показ новой весенне-летней коллекции Versace сезона весна-лето 2023, который прошел в рамках Недели моды в Милане.

Амелия облачилась в аутфит от Versace: розовый асимметричный сарафан с V-образным декольте, розовые колготы с надписью Versace и нежно-розовые туфли на платформе и устойчивых высоких каблуках.

У девушки были распущены волосы и разделены пробором посередине. Из украшений она надела несколько золотых колец и заколку на волосы.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В этот раз Амелия Виндзор не дала повод о себе поговорить. В отличие от предыдущего выхода, когда появилась на прощании с Елизаветой II на службе в Вестминстерское аббатство.

В тот день, напомним, для траура аристократка выбрала черное платье миди с V-образным декольте и длинными рукавами. Под наряд Амелия надела слишком тонкое белье и поэтому засветила больше, чем было нужно.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Читайте также: