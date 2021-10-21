В этот раз не оконфузилась: Сара Йоркская надела на светский прием любимое красное платье и жакет

В этот раз не оконфузилась: Сара Йоркская надела на светский прием любимое красное платье и жакет

Мама принцесс Беатрис и Евгении – Сара Йоркская – вчера присутствовала на светском благотворительном мероприятии в Риме.

Сара приехала в Рим на мероприятие Красного Креста. Прием прошел во время 16-го кинофестиваля на вилле Миани. Недавно отпраздновавшая свое 62-летие Сара Фергюсон выглядела великолепно в красном вечернем платье в пол, которое подчеркивало ее фигуру, и синем коротком жакете с золотыми пуговицами и вышивкой. Кстати, в этом же платье Сара уже появлялась на публике ранее, на торжественном собрании фонда BFI Luminous Fundraising в концертном зале Раундхаус в Лондоне в 2019 году, тогда с ней даже произошел небольшой конфуз.

Сара Фергюсон / Getty Images

Жакет в стиле милитари от бренда Extreme Сара также уже надевала на церемонию British LGBT Awards в августе 2021 года.

Сара Йоркская / Getty Images

Свой роскошный образ Сара дополнила парой серебристый серег-висюлек, легкой кудрявой укладкой, собрав часть волос сзади заколкой, и насыщенным вечерним макияжем глаз. На запястьях у герцогини было несколько золотых браслетов разной формы и толщины.

Как пишет Daily Mail, по прибытии на мероприятие герцогине Йоркской подарили персонализированную футболку Красного Креста и цветы. Это было перед тем, как Сара отправилась на ужин с президентом благотворительной организации Франческо Рокка.

Сара Йоркская / Getty Images

В свой день рождения Сара Фергюсон делилась фотографиями и показала, как отдыхает на природе и задувает свечи на торте.

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