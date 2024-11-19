На этот раз все иначе: королеву Летицию и короля Филиппа VI тепло приветствовали люди в пострадавшем от наводнения регионе

Король Филипп VI и королева Летиция прибыли в регион, наиболее пострадавший от недавнего наводнения – Чива.

Этот визит был совсем другим в сравнении с их первым появлением в городе 3 ноября, которое было наполнено напряженностью и даже оскорблениями со стороны некоторых граждан, осуждавших отсутствие поддержки пострадавших.

В этот раз королевскую чету не поливали грязью, напротив Летиция и Филипп, которые прибыли без премьер-министра, были тепло встречены в Чиве, одном из мест, наиболее пострадавших от наводнения.

Королева Летиция и король Филипп VI с пострадавшими от наводнения людьми в Чиве / Фото: Getty Images

Люди аплодисментами встречали Летицию и Филиппа, а монархи готовы были слушать истории пострадавших и сочувствовать им.

Одним из самых трогательных моментов стал момент, когда королева Летиция встретила трехлетнюю девочку, которая, не раздумывая, побежала обнимать ее и королева ответила ей взаимностью.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп сказал во время визита, что весь этот процесс требует времени и постоянного внимания.

"Нужно быть рядом с гражданами, страдать вместе с ними и поддерживать их", — сказал он, напомнив о важности королевских визитов в критические моменты, цитирует его слова royalfamily.news.

Королева Летиция появилась в этот раз на публике в синйе рубашке из денима и черных брюках, немного расклешенных к низу, а обута была в черные кроссовки. У нее через плечо висела небольшая черная сумка.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король также предпочел повседневный аутфит – голубую рубашку, брюки цвета хаки и синюю кофту на замке.

Напомним, вчера королевская чета посетила церемонию в Мадриде, где Летиция блистала с элегантном брючном костюме.

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