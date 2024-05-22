В фартуке, кедах и с жемчужным ожерельем: Елена Зеленская со школьниками приготовила блюдо

Елена Зеленская приняла участие в финальной игре о здоровом питании "ГраЇмо", которую провели среди подростков со всей Украины. Первая леди вместе с главой представительства Детского фонда ООН в Украине Муниром Мамедзаде присоединились к двум командам и выполняли те же задачи, что и дети.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это было драйвово, интересно, а главное – чрезвычайно полезно. Именно так и должно происходить формирование новых здоровых привычек: чтобы они были в радость, а значит, закрепились на всю жизнь", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

А еще супруга президента поделилась правилом "здоровой тарелки": "В ней должно быть 50% овощей и фруктов, 25% цельнозерновых продуктов, 25% белков. Что же войдет в эти проценты — решать каждому повару, домашнему или школьному. Пространство для творчества".

Первая леди предстала там в белой футболке, белой рубашке, черных штанах-палаццо и белых кедах. Свой лук Елена дополнила сине-желтым фартуком с логотипом игры.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская собрала волосы в хвост и сделала нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги, а на шее – жемчужное ожерелье с золотыми деталями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете-кимоно и с символической брошью побывала на памятном мероприятии.

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