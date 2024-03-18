В фиалковом джемпере и брюках цвета фуксии: новый модный эксперимент пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала яркий деловой образ на очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На ней был фиалковый джемпер в рубчик, с молнией и манжетами-клеш, а также штаны-палаццо цвета фуксии.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Карин дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с персиковыми тенями, жемчужными серьгами и серебряным браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер появилась на работе в платье винного цвета длины миди с короткими рукавами.

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