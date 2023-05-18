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В фиалковом костюме и на каблуках: Джилл Байден в ярком образе прошлась по лужайке Белого дома

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В фиалковом костюме и на каблуках: Джилл Байден в ярком образе прошлась по лужайке Белого дома

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США с мужем вернулись с уикенда в Вашингтон.

Фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден шли по Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне по возвращении с уикенда, который они провели в Делавере. Супруги также побывали на выпускном своей внучки Мэйзи Байден в Университете Пенсильвании.

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди выглядела стильно и ярко. Она одела костюм фиалкового цвета, состоявший из жакета и прямых укороченных брюк, и топа в тон.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Обула Джилл любимые лакированные слингбэки от Valemtino бежевого цвета на шпильках, к которым подобрала бежевую сумку от Ralph Lauren на цепочке.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Шею Байден украсила множеством золотых подвесок на цепочках, к жакету прикрепила роскошную золотую брошь с камнями, а на лицо надела солнцезащитные очки.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден был одет в темно-синий клетчатый костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Напомним, Джилл Байден во время встречи с супругой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти продемонстрировала яркий образ в розовом пальто с одной пуговицей и завязкой-бантом, из-под которого выглядывало платье такого же цвета.

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Дата публикации
Просмотры
556
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