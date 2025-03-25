В фиолетовом костюме и на шпильках: Елена Зеленская на рабочей встрече

Елена Зеленская приняла участие в рабочей встрече "Ти як?: інсайти та вивчені уроки", посвященной внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья на уровне общин. На ней обсуждали открытия, вызовы и решения, которые обнаружили региональные команды "Ти як?"

Фотографии с мероприятия она опубликовала в своем Telegram-канале.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

"Человек, нуждающийся в помощи, должен знать, где, как и когда ее получить. Именно для этого в 132 пилотных общинах Украины создали путеводители (маршруты) услуг по ментальному здоровью", — написала первая леди в посте.

В частности, Зеленская отметила, что среди распространенных проблем в небольших общинах то, что люди не обращаются за помощью, потому что волнуются из-за сохранения анонимности. Для ее решения к локальному путеводителю добавили поставщики услуг из других общин, а также телефоны горячих линий.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

"Мне важно было услышать о каждом из вызовов, и особенно ответы на них. "Ти як?" не ставит целью "заставить всех ходить к психологу", настоящая цель – создать для всех возможность поддержки: доступной, бесплатной, близкой, удобной, понятной", – подытожила Зеленская.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Жена президента предстала на встрече в деловом фиолетовом костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюк со стрелками. Наряд она скомбинировала с серыми остроносыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена сделала укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и украсила уши золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме от украинских брендов посетила Киевщину.

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