В фиолетовом костюме и на шпильках: стильная Елена Зеленская на интервью

Первая леди Украины дала интервью Нуну Рожейру для его программы на популярном португальском канале SIC.
Елена Зеленская дала интервью португальскому политическому обозревателю, исследователю и преподавателю – Нуну Рожейру.
Они обсудили информационную сторону российской агрессии – фейки и дезинформацию.
"Большинство украинцев наша оборона уже научила информационной гигиене – проверке фактов, а вот многим европейцам еще только предстоит это сделать – для собственной безопасности.
Нападение на Украину и наша оборона – пожалуй, первая в мире война в прямом эфире, когда происходящее сразу же попадает на экраны. Поэтому тот, кто хочет знать правду, всегда узнает ее", – отметила первая леди.
На Елене был деловой брючный костюм фиолетового цвета с жакетом на запах, который она скомбинировала с коричневыми остроносыми туфлями на шпильках.
У нее была укладка с боковым пробором, нежный макияж и серебряно-золотые серьги-кольца.
Напомним, Елена Зеленская в сером костюме-тройке и остроносых туфлях встретилась с президентом Португалии.
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