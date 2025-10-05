В фиолетовом костюме и с элегантной брошью: Елена Зеленская на церемонии награждения Global Teacher Prize Ukraine

Елена Зеленская

Елена Зеленская посетила церемонию награждения национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которая состоялась накануне Дня учителя. Фотографии с мероприятия первая леди опубликовала в своем Telegram-канале.

Елена Зеленская

Супруга президента вручила награду в особой номинации — «Выбор украинцев», которым стал 35-летний учитель химии Юрий Пахомов из Ивано-Франковска.

Елена Зеленская и Юрий Пахомов

«Этот конкурс очень нужен всем нам. Ведь именно учителя, которые работают в тяжелых условиях обороны, растят сейчас новое поколение украинцев. Дают знания, подбадривают, когда страшно или тревожно, вселяют надежду, когда ее не хватает, показывают пример человечности и гуманизма даже в самых жестких условиях.

Елена Зеленская

Наша школа сейчас — это еще и школа жизни. По крайней мере именно такой должна быть. Спасибо всем участникам, номинантам и вообще всем учителям, которые подходят к работе не формально, вкладывают душу, чтобы миллионы детей имели лучшее настоящее и будущее», — отметила первая леди.

Елена Зеленская и учителя

На церемонии Зеленская появилась в элегантном фиолетовом костюме, который состоял из двубортного удлиненного жакета с большими накладными карманами и брюк свободного кроя. У первой леди была красивая укладка с боковым пробором, нежный макияж и элегантная брошь на лацкане.

Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская надела черный костюм и туфли на шпильках на встречу с сестрой короля Чарльза — принцессой Анной — в Киеве.