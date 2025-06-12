В фиолетовом костюме и с платком-паше: Елена Зеленская в деловом образе выступила на мероприятии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в презентации Всеукраинской кампании социальных изменений «Безбарьерность – это когда можешь», направленной на продвижение принципов безбарьерности и привлечение людей к реализации этой цели.

«Безбарьерность – это не об ограничениях, а о равенстве и достоинстве для каждого. Для людей с инвалидностью и людей без инвалидности, для самых старших и самых маленьких, для малышей в колясках и для их родителей, для тех, кто имеет силы, и тех, кто чувствует себя не очень хорошо физически или психологически, потому что все мы в какой-то момент жизни так чувствуем себя. Безбарьерность не делит. Она всех объединяет», – сказала первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская появилась в деловом образе. На ней был фиолетовый костюм, состоявший из двухбортного жакета приталенного силуэта с тканевым поясом в тон и широких брюк со стрелками. В надгрудном кармане был платок-паше с принтом.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж и завершила лук золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в изумрудном жакете и с символической брошью записала видеообращение.