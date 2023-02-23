В фиолетовом костюме и топе в бельевом стиле: Джилл Байден посетила Намибию

Первая леди в эффектном образе появилась в Виндгуке.

Джилл Байден с рабочим визитом посетила Намибию, чтобы в рамках обязательства своего супруга президента Джо Байдена углубить взаимодействие США с регионом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди встретилась с президентом страны Хаге Гейнгобом в Государственной палате в Виндгуке. Она также приняла участие в церемонии возложения венков в Heroes' Acre в Виндгуке.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Одетая Джилл была в фиолетовый костюм, состоявший из жакета и юбки миди, и белый атласный топ в бельевом стиле.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила любимыми бежевыми лакированными слингбэками на шпильках от Valentino.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди сделала красивую укладку, макияж с акцентом на глазах, украсила уши лаконичными золотыми серьгами, а шею – жемчужным ожерельем и золотыми цепочками с подвесками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, между тем президент США Джо Байден посетил Украину, а затем Польшу, где принял участие в саммите "Бухарестской девятки" в Варшаве и сфотографировался с президентом Молдовы Майей Санду.

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