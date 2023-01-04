В фиолетовом костюме-тройке: министр иностранных дел Германии выступила на конференции

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Португалию, чтобы принять участие в ежегодной конференции послов в Лиссабоне.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Там политик появилась в ярком деловом аутфите. На ней был фиолетовый костюм-тройка, состоявший из приталенного жакета, топа и прямых брюк со стрелками. Наряд Анналена дополнила черными кожаными туфлями на шпильках.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Бербок сделала аккуратную укладку, легкий макияж и украсила уши серьгами-кольцами.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии появлялась на встрече министров иностранных дел G7 в Мюнстере в синем платье с запахом, которое скомбинировало с черными туфлями.

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