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Дата публикации
Категория
Общество
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В фиолетовом пальто Dolce & Gabbana: королева Мэри в ярком образе посетила открытие зимнего зала в замке

Королева торжественно открыла отреставрированный зимний зал в замке Розенборг.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество торжественно открыла одну из самых уникальных и уединенных комнат в замке Розенборг в Копенгагене. Это зимняя палата Кристиана IV, которая была закрыта для публики последние три года из-за масштабной реставрации.

Церемония состоялась в четверг днем, когда над королевской резиденцией начало спускаться темнота, что позволило лучше оценить результаты работ. После открытия комнаты жена Фредерика X потянула за символическую веревку, активировав световую инсталляцию, призванную подчеркнуть архитектурные и декоративные детали, которые только что были восстановлены до своего былого великолепия.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Зимний зал был обставлен в 1613 году Кристианом IV, одним из самых важных монархов в истории Дании, внесшим значительный вклад в архитектурное развитие Копенгагена. Задуманный как более камерное пространство, чем величественные парадные залы, он был одним из любимых мест отдыха монарха, где он мог принимать посетителей и наслаждаться моментами вдали от официальной жизни двора. Его убранство примечательно богато украшенными резными деревянными панелями и картинами из Антверпена и других мест, составляющими коллекцию, представляющую большую художественную ценность.

Реставрация, проводившаяся в течение трех лет, позволила восстановить и улучшить многочисленные исторические элементы, которые были скрыты или изменены с течением времени, сообщает датский королевский дворец.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Для этого выхода королева Мэри выбрала зимний образ, центральным элементом которого стало фиолетовое шерстяное фетровое двубортное пальто от Dolce & Gabbana. Пальто с классическими лацканами и двубортной застежкой скрывало внутри подкладку с леопардовым принтом.

Образ Мэри дополнила черными широкими брюками со стрелками, черной водолазкой и остроносой обувью, сделала красивый выразительный макияж и укладку мягкими локонами.

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