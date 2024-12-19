В фиолетовом пальто и с красивой укладкой: королева Камилла приехала на рождественский обед

Королева Камилла была запечатлена папарацци по пути на рождественский обед в Букингемский дворец. Это традиционное мероприятие, которое организовывает монарх для широкого круга своей семьи в преддверии Рождества.

Королева Камилла ехала в автомобиле на переднем сиденье. Рассмотреть ее аутфит было невозможно, видно только, что на ней фиолетовое пальто, а на шее жемчужное колье. Также королева сделала прическу, макияж и надела жемчужные серьги-висюльки.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз, который и организовал мероприятие, также был запечатлен по пути во дворец. Он выглядел радостным и был одет в темное пальто и светло-серый костюм.

Король Чарльз III по пути в Букингемский дворец / Фото: Getty Images

Известно, что принц и принцесса Уэльские не будут присутствовать сегодня на праздничном приеме так как уже начали праздничный сезон и отправились в свое загородное поместье в Норфолке.

Также не будет присутствовать на сегодняшнем обеде младший брат короля - принц Эндрю и его бывшая жена Сара Йоркская.

Напомним, ранее на этой неделе Эндрю и Сара отказались присоединиться к остальным членам семьи на традиционной рождественской встрече в Сандрингеме из-за нового скандала.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

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