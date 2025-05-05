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В фиолетовом пальто и шляпе в тон: принцесса Кейт с мужем и детьми появилась на параде в Лондоне
Принц и принцесса Уэльские в полном составе посетили мероприятие, посвященное Дню победы во Второй мировой войне. В этом году отмечается 80-летняя годовщина с этого знаменательного дня.
Кейт и Уильям с сыновьями Джорджем и Луи, а также с дочерью Шарлоттой посмотрели процессию, пообщались с ветеранами, а после отправились с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Букингемский дворец, чтобы появиться перед подданными на балконе.
Принцесса Кейт сегодня была одета в фиолетовое пальто от Emilia Wickstead, шляпу Sean Barrett Millinery, обута в туфли на каблуках от Ralph Lauren.
Она собрала волосы заколкой сзади и накрутила красивые локоны. Также она сделала выразительный макияж и дополнила образ серьгами-висюльками с бриллиантами и рубинами, и такой же подвеской на шее. Джордж, Шарлотта и Луи были в темно-синих нарядах.
День Победы в Европе отмечается ежегодно 8 мая в ознаменование дня, когда союзники официально приняли капитуляцию Германии в 1945 году. В этом году этот день будет отмечаться различными мероприятиями в течение всей недели, начиная с сегодняшнего дня.