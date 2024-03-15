В фиолетовом пальто, украшениях и на шпильках: Джилл Байден продемонстрировала красивый образ

Джилл Байден продемонстрировала элегантный аутфит, в котором побывала в Пенсильвании, а также вместе с мужем Джо Байденом приняла участие в предвыборном мероприятии в Филадельфии.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На первой леди было элегантное фиолетовое пальто на запах с бархатными завязками на тон темнее. Под верхней одеждой на Джилл было фиолетовое платье с короткими рукавами и бархатным поясом на талии.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Байден дополнила замшевыми туфлями-лодочками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Она сделала прическу с локонами и макияж смоки-айс, губы накрасила розовой помадой. На улице Джилл носила солнцезащитные очки-авиаторы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Значительное внимание супруга президента уделила украшениям. В ушах были элегантные серьги, на шее – золотые цепочки с подвесками и жемчугом, на руках – золотые браслеты и часы, а к платью она прикрепила броши-звездочки с камнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Раньше мы видели Джилл Байден в изумрудном наряде, который ей очень идет.

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