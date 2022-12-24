В фиолетовом платье-футляре: Джилл Байден прочитала детям в больнице сказку

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в пятницу, 23 декабря, приехали в Национальную детскую больницу, чтобы навестить маленьких пациентов перед Рождеством и прочитать с ними книгу.

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди и президент сидели перед высокой и красивой елкой. Джилл Байден читала детям сказку “Снежный день” (The Snowy Day) написанную Эзрой Джеком Китсом.

“Поздравляю всех с Рождеством и праздниками! Спасибо, что пришли и послушали, как я читаю, и спасибо президенту за то, что подержал книгу”, - пошутила первая леди после того, как завершила чтение.

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

На Джилл Байден в тот день было элегантное фиолетовое платье-футляр с довольно милой отделкой из бархата на рукавах.

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила крупными серьгами-каплями и цепочкой и с бриллиантовым кулоном. на лице у нее была защитная маска.

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

Также первая леди сделала новую прическу и собрала волосы блестящими заколками за ушами.

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джо Байден же надел бордовый галстук, темно-синий костюм и белую рубашку.

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл Джо Байдены / Фото: Associated Press

Читайте также: