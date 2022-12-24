В фиолетовом платье-футляре: Джилл Байден прочитала детям в больнице сказку

Президентская чета посетили детскую больницу и поздравили маленьких пациентов с Рождеством.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в пятницу, 23 декабря, приехали в Национальную детскую больницу, чтобы навестить маленьких пациентов перед Рождеством и прочитать с ними книгу.
Первая леди и президент сидели перед высокой и красивой елкой. Джилл Байден читала детям сказку “Снежный день” (The Snowy Day) написанную Эзрой Джеком Китсом.
“Поздравляю всех с Рождеством и праздниками! Спасибо, что пришли и послушали, как я читаю, и спасибо президенту за то, что подержал книгу”, - пошутила первая леди после того, как завершила чтение.
На Джилл Байден в тот день было элегантное фиолетовое платье-футляр с довольно милой отделкой из бархата на рукавах.
Образ первая леди дополнила крупными серьгами-каплями и цепочкой и с бриллиантовым кулоном. на лице у нее была защитная маска.
Также первая леди сделала новую прическу и собрала волосы блестящими заколками за ушами.
Джо Байден же надел бордовый галстук, темно-синий костюм и белую рубашку.
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