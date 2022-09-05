В фиолетовом платье и элегантных туфлях: рассматриваем победный образ Лиз Трасс

Она получила голоса большинство партийцев - набрала почти 81 тысячу голосов. Рассматриваем образ политика, который она надела в свой важный день.

5 сентября стало известно, что 47-летняя Лиз Трасс победила в политической гонке и заняла пост премьер-министра Великобритании. Она стала третьей женщиной в истории страны на этой должности после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Официально свой новый пост она займет 6 сентября, после аудиенции у королевы Елизаветы II, которая состоится в Балморале.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

В столь важный день политик отдала предпочтение скромному фиолетовому платью с V-образным декольте, рукавами в три четверти и лаконичным бежевым туфлям-лодочкам на каблуке средней высоты.

Образ госпожи Трасс дополнили золотые украшения, среди которых был ее любимый кулон, обручальное кольцо и часы на красном ремешке. Укладка и макияж у нее были очень лаконичными.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Во время выступления после оглашения результатов голосования Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона за то, что он противостоял российскому диктатору Владимиру Путину, добился Brexit и развернул кампанию вакцинации от COVID-19 а также "разгромил Джереми Корбина" (Корбин - бывший лидер британской Лейбористской партии, обвинялся антисемитизме и призвал западные страны прекратить вооружать Украину).

"Вами восхищаются от Киева до Карлайла", - сказала она.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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