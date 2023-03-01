В фиолетовом платье и лодочках: красивый выход королевы Летиции на церемонии

Королевская чета Испании посетили церемонию вручения "Национальной премии за исследования" 2022 года в Casa Mediterraneo, в Аликанте.

Сегодня на торжественной церемонии королева Летиция появилась в фиолетовом миди-платье с круглым вырезом и рукавами-фонариками, к которому подобрала темные туфли-лодочки на каблуках, а также крупный клатч. У нее в ушах были красивые цветные серьги с камнями, макияж на лице был достаточно насыщенным, а волосы просто распущены и расчесаны по пробору.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел темно-синий костюм, белую рубашку в тонкую полоску и подобрал галстук с мелким принтом, который идеально подходил под цвет платья его супруги.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

А вчера король и королева присутствовали на презентации "Цифрового портала латиноамериканской истории" в Королевском дворце в Мадриде. Летиция выглядела роскошно в любимой юбке с градиентом.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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