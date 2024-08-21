В фиолетовом платье и с серьгами-цветами: красивая принцесса Како на конкурсе в Токио

Японская принцесса выбрала для своего выхода красивый образ.
Принцесса Како посетила Национальный конкурс для школьников по жестовому языку, который прошел в Токио.
Там Ее Величество появилось в фиолетовом шифоновом платье миди с асимметричным подолом, сверху которого она надела темно-фиолетовый укороченный жакет без пуговиц и с рукавами три четверти.
Како дополнила аутфит черными кожаными туфлями с круглыми носками и стойкими каблуками.
Она сделала аккуратную прическу, легкий макияж, уши украсила элегантными серьгами в виде цветов с мелкими жемчужинами.
Напомним, принцесса Како в кремовом платье и карамельных лоферах посетила музей.
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