В фиолетовом платье и с серьгами-цветами: красивая принцесса Како на конкурсе в Токио

Японская принцесса выбрала для своего выхода красивый образ.

Принцесса Како посетила Национальный конкурс для школьников по жестовому языку, который прошел в Токио.

Там Ее Величество появилось в фиолетовом шифоновом платье миди с асимметричным подолом, сверху которого она надела темно-фиолетовый укороченный жакет без пуговиц и с рукавами три четверти.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Како дополнила аутфит черными кожаными туфлями с круглыми носками и стойкими каблуками.

Она сделала аккуратную прическу, легкий макияж, уши украсила элегантными серьгами в виде цветов с мелкими жемчужинами.

Напомним, принцесса Како в кремовом платье и карамельных лоферах посетила музей.

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