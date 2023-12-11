В фиолетовом платье и тиаре: кронпринцесса Виктория на вручении Нобелевской премии

Члены шведской королевской семьи практически в полном составе появились на церемонии вручения Нобелевской премии в Концертном зале в Стокгольме.

Королева Сильвия, король Карл XVI Густав, кронпринц Даниэль и наследная принцесса Виктория появились на мероприятии в вечерних нарядах.

Будущая королева – кронпринцесса Виктория – появилась на публике в фиолетовом платье в пол от шведского бренда Camilla Thulin Design, дополнив наряд фиолетовыми замшевыми туфлями Gianvito Rossi, наполеоновской тиарой с аметистом Parure, а также надела Королевский Орден Серафимов и Орден королевской семьи Карла XVI Густава. У принцессы был темный маникюр, волосы собраны в низкий красивый пучок и вечерний макияж на лице.

Шведская королевская семья на церемонии вручения Нобелевской премии в Концертном зале в Стокгольме / Фото: Getty Images

Ее мать королева София надела платье Georg et Arend пудрового цвета, расшитое стразами сверху. На голове у Ее Величества была девятизубчатая тиара королевы Софии, на шее драгоценное колье, в ушах серьги-люстры, на запястье широкий браслет и те же два ордена, что и у ее дочери Виктории.

Король Карл Густав и кронпринц Даниель были во фраках.

Кронпринцесса Виктория на церемонии вручения Нобелевской премии в Концертном зале в Стокгольме / Фото: Getty Images

Нобелевскую премию в этом году вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая борется за права женщин и заключенная властями страны в тюрьму. На церемонии Мохаммади представляли ее дети Али и Киана Рахмани.

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