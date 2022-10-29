В фиолетовом платье и ярких туфлях-лодочках: Джилл Байден посетила Колледже Род-Айленда

71-летняя первая леди США Джилл Байден посетила мероприятие в Колледже Род-Айленда организованное для студентов, заинтересованных в выборе карьеры в сфере образования. Она пообщалась со студентами, а также преподавателями и сама выступила перед ними.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для своего визита в колледж первая леди выбрала платье-футляр насыщенного фиолетового оттенка от бренда Jonathan Cohen.

Наряд был украшен бархатной лентой на талии и рукавах, а также имел вертикальные строчки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Джилл Байден дополнила золотыми украшениями от Cartier, элегантной укладкой и яркими розовыми замшевыми туфлями-лодочками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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