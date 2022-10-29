В фиолетовом платье и ярких туфлях-лодочках: Джилл Байден посетила Колледже Род-Айленда

Первая леди США продемонстрировала образ, в котором стильно сочетала цвета.
71-летняя первая леди США Джилл Байден посетила мероприятие в Колледже Род-Айленда организованное для студентов, заинтересованных в выборе карьеры в сфере образования. Она пообщалась со студентами, а также преподавателями и сама выступила перед ними.
Для своего визита в колледж первая леди выбрала платье-футляр насыщенного фиолетового оттенка от бренда Jonathan Cohen.
Наряд был украшен бархатной лентой на талии и рукавах, а также имел вертикальные строчки.
Образ Джилл Байден дополнила золотыми украшениями от Cartier, элегантной укладкой и яркими розовыми замшевыми туфлями-лодочками.
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