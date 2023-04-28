В фиолетовом платье с каплевидным декольте: Джилл Байден очаровала красивым вечерним образом

Первая леди выбрала лук от дизайнера, который создал свадебное платье ее внучки.
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден организовали в Белом доме торжественный ужин в честь 70-летнего союза между США и Республикой Южная Корея. Почетными гостями мероприятия были президента Южной Кореи Юн Сок Ель и его супруга - первая леди Ким Кеон Хи.
Джилл Байден, как всегда, выбрала потрясающий образ и даже в этот раз немного удивила, ведь отдала предпочтение не любимому цветочному принту, а однотонному фиолетовому платью из плотной ткани.
Наряд был прямого фасона, имел рукава три четверти, а также немного кокетливое каплевидное декольте, украшенное жемчужинами и стразами.
Образ первая леди дополнила длинными бриллиантовыми серьгами, туфлями пудрового оттенка от Jimmy Choo, а также макияжем, французским маникюром и несколькими браслетами.
Платье первой леди Америки создано ливанским дизайнером Римой Акрой. Но это не первый раз, когда Байдены отдают предпочтение этому бренду. В прошлом году платье от Acra также надела для своего свадебного приема внучка пары - Наоми Байден.
Читайте также:
- Надела любимое платье: Джилл Байден посадила сакуру с Юко Кисидой - супругой премьер-министра Японии
- Джилл Байден в жакетах: новые выходы первой леди США
- Эспадрильи, слингбэки и элегантные лодочки: какую обувь носит первая леди США Джилл Байден
- Любит цветочный принт, вышивку и яркие цвета: разбираем стиль Джилл Байден - первой леди США
- Никогда его не снимает: любимое украшение Джилл Байден
- У Джилл Байден есть сумка с портретом ее овчарок: рассказываем о необычном аксессуаре первой леди