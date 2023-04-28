В фиолетовом платье с каплевидным декольте: Джилл Байден очаровала красивым вечерним образом

Первая леди выбрала лук от дизайнера, который создал свадебное платье ее внучки.

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден организовали в Белом доме торжественный ужин в честь 70-летнего союза между США и Республикой Южная Корея. Почетными гостями мероприятия были президента Южной Кореи Юн Сок Ель и его супруга - первая леди Ким Кеон Хи.

Джо и Джилл Байден, президента Южной Кореи Юн Сок Ель и первая леди Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Джилл Байден, как всегда, выбрала потрясающий образ и даже в этот раз немного удивила, ведь отдала предпочтение не любимому цветочному принту, а однотонному фиолетовому платью из плотной ткани.

Наряд был прямого фасона, имел рукава три четверти, а также немного кокетливое каплевидное декольте, украшенное жемчужинами и стразами.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила длинными бриллиантовыми серьгами, туфлями пудрового оттенка от Jimmy Choo, а также макияжем, французским маникюром и несколькими браслетами.

Джо и Джилл Байден, президента Южной Кореи Юн Сок Ель и первая леди Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Платье первой леди Америки создано ливанским дизайнером Римой Акрой. Но это не первый раз, когда Байдены отдают предпочтение этому бренду. В прошлом году платье от Acra также надела для своего свадебного приема внучка пары - Наоми Байден.

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