В фиолетовом платье с красивым декольте: Джилл Байден на выступлении мужа

7 февраля президент США Джо Байден выступил с речью о состоянии страны на совместной сессии Конгресса в Капитолии в Вашингтоне. Поддержала его на мероприятии супруга Джилл Байден. Среди публики в темных нарядах Джилл выделялась своим ярким образом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в фиолетовое платье-футляр с красивой зоной декольте и рукавами три четверти. На талии был тканевый фиолетовый пояс.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Пользователи Сети предполагают, что цвет платья миссис Байден имеет политический подтекст, фиолетовый – это смесь красного и синего, цвета Республиканской и Демократической партий.

Аутфит Джилл дополнила ожерельем, золотыми подвесками на цепочках, часами и браслетами. Она сделала укладку с локонами, любимый макияж смоки-айс, губы накрасила розовой помадой, а уши украсила лаконичными серьгами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден приняла участие в церемонии "Грэмми". Там она сияла в элегантном платье макси по фигуре от Oscar de la Renta, расшитом флористическими аппликациями.

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