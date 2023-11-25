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В фиолетовом платье с красивыми цветами: вице-президент Вьетнама встретилась с принцем Дании

В фиолетовом платье с красивыми цветами: вице-президент Вьетнама встретилась с принцем Дании

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
148
Время на прочтение
1 мин
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В фиолетовом платье с красивыми цветами: вице-президент Вьетнама встретилась с принцем Дании

Вот Тхи Ань Хуань / Фото: Getty Images

Политик выбрала для важной встречи яркий лук.

Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Хуань с рабочим визитом приехала в Данию. В королевском замке Амалиенборг в Копенгагене она встретилась с наследным принцем Дании Фредериком.

Во Тхи Ань Хуань появилась там в ярком аутфите. На ней было фиолетовое платье макси с красивыми цветами – лилиями. Наряд она скомбинировала с черной обувью. Вицепрезидент сделала укладку с локонами и макияж с помадой красно-персикового оттенка.

Вот Тхи Ань Хуань / © Getty Images
Вот Тхи Ань Хуань / Фото: Getty Images

Принц Фредерик надел черный костюм в полоску, белую рубашку и темный галстук с принтом.

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Дата публикации
Просмотры
148
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