В фиолетовом жакете с цветочным принтом и в украшениях: Хиллари Клинтон на мероприятии в Белом доме

Экс-первая леди США и бывшая государственная секретар страны продемонстрировала деловой образ в ярком жакете.

Хиллари Клинтон приняла участие в мероприятии по случаю лауреатов Praemium Imperiale 2023 года, всемирной премии в области искусства, которую ежегодно присуждает Японская художественная ассоциация за жизненные достижения в искусстве. Мероприятие прошло в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Клинтон появилась там в удлиненном фиолетовом жакете с разноцветным цветочным принтом и рукавами три четверти.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

На Хилларе был черный топ и черные прямые штаны. Обута она была в черные туфли.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Экс-первая леди сделала укладку с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. Шею Клинтон украсила ожерельями, а руки – золотыми браслетами и кольцом.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

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