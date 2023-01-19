В фиолетовой блузке и кейпе от Valentino: королева Максима в объективах фотографов

Королеву Нидерландов Максиму запечатлели, когда она покидала Королевский дворец после новогоднего приема для дипломатического корпуса в Амстердаме.

В среду, 18 января, королева и король Нидерландов приветствовали гостей на традиционном новогоднем приеме. На публике 51-летняя Максима появилась в черной накидке из кашемира от Valentino, фиолетовой блузке от Natan Couture и брюках клеш в тон со стрелками.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Лук дополняли черные грубые ботинки от Gianvito Rossi и сумка Dior c цветочным и балийским принтом. На шее у королевы был замотан шарф, а в ушах сверкали крупные серьги с фиолетовыми камнями от Jarjewelry.

Максима распустила волосы, немного подчеркнула глаза черным карандашом и нанесла розовый едва заметный блеск на губы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А несколько дней назад королева Максима также была замечена с мужем королем Виллемом-Александром около дворца. Тогда королева была в пальто цвета кэмел и золотой рубашке, а туфли подобрала в тон аутфиту.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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