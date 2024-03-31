В фисташковом пальто и шляпе с перьями: элегантная принцесса Анна посетила пасхальную службу

Принцесса Анна посетила пасхальную службу. В часовню Святого Георгия в Виндзорском замке она приехала в элегантном образе. На ней было пальто фисташкового оттенка, кожаные коричневые перчатки и замшевые сапоги цвета хаки с бахромой и на удобных каблуках.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Аутфит принцесса дополнила черной замшевой сумочкой и шляпой-таблеткой, декорированной черными перьями, мехом, брошью и клочком ткани из пальто.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Сестра короля Чарльза украсила уши золотыми серьгами, к воротнику пальто прикрепила серебряную брошь и накрасила губы красной помадой.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Анна посетила штаб Союзного корпуса быстрого реагирования в казармах Имджин, в Глостере. Там Ее Высочество появилось в синем платье прямого силуэта от Shibumi, синем коротком пальто от этого же бренда и платке с цветами на шее.