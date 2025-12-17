- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
В форме пожарных: принцесса Ингрид Александра с братом появились на публике
Дети кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит посетили мероприятие в Осло.
Наследная принцесса Ингрид Александра по всей видимости находится на каникулах и приехала из Австралии, где учится в Сиднейском университете домой в Осло. Вместе с младшим братом принцем Сверре Магнусом они посетили на днях пожарную часть Sentrum в Осло.
Ингрид Александра и Сверре одели специальные защитные костюмы и в таком образе были запечатлены фотографами.
Напомним, недавно принцесса посещала вместе со своими родителями, а также дедушкой королем Харальдом V и бабушкой королевой Соней вручение Нобелевской премии мира. Там мы увидели наследницу престола в красивом образе винного оттенка, который подходил ее цветотипу.