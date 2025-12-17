В форме пожарных: принцесса Ингрид Александра с братом появились на публике

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Getty Images

Реклама

Наследная принцесса Ингрид Александра по всей видимости находится на каникулах и приехала из Австралии, где учится в Сиднейском университете домой в Осло. Вместе с младшим братом принцем Сверре Магнусом они посетили на днях пожарную часть Sentrum в Осло.

Ингрид Александра и Сверре одели специальные защитные костюмы и в таком образе были запечатлены фотографами.

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Getty Images

Напомним, недавно принцесса посещала вместе со своими родителями, а также дедушкой королем Харальдом V и бабушкой королевой Соней вручение Нобелевской премии мира. Там мы увидели наследницу престола в красивом образе винного оттенка, который подходил ее цветотипу.

Реклама