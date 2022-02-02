В футболках с котами, которые курят трубку: Марина и Петр Порошенко похвастались подарками

Бывший президент Украины показал, что подарили его супруге на юбилей.

Вчера, 1 февраля, у Марины Порошенко был день рождения. Она праздновала свое 60-летие. Поэтому в этот день экс-первая леди получила немало поздравлений и подарков. Одним из них похвастался в Instagram ее муж Петр Порошенко.

Марине Анатольевне подарили парные черные футболки с изображением забавных котов в вышитых сорочках и с гуцульскими шляпами. Коты курили трубки. Супруги приложили к себе футболки и продемонстрировали их на камеру. Им очень понравился такой презент.

Петр и Марина Порошенко/Instagram

"Друзья и коллеги поздравляли Марину с днем рождения. А подарок достался и мне", — написал Петр Алексеевич.

Еще экс-президент показал, как поздравлял супругу с юбилеем у нее в офисе.

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