В футболке и белых брюках: Меган Маркл показала фото из цветущего сада

На новой такой фотографии Меган запечатлена в цветущем саду со своим псом Гаем, о смерти которого Маркл сообщила не так давно. В подписи под красивой фотографией герцогиня написала:

"С гордостью поддерживаю @allianceofmoms и их мощную работу по поддержке мам и их детей. Молодец @_heartmom_, за твою бескорыстную любовь ко многим людям — мир становится лучше с тобой ❤️".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Соучредительницей Альянса мам является подруга Меган - Келли Макки Зайфен, которая также принимала участие в съемках шоу Маркл. Жена принца Гарри уже неоднократно публично демонстрировала свою поддержку близкой подруге, которая в 2022 году пережила личную трагедию, когда ее 9-летний сын Джорджи внезапно заразился вирусным менингитом и скончался в больнице. С тех пор жизнь женщины сильно изменилась, и она занялась многими благотворительными и социальными проектами.

Меган все эти проекты поддерживает и делится с подписчиками.

Меган Маркл и Келли Макки Зайфен, фото: .instagram.com/allianceofmoms

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