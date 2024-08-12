В футболке и брюках-карго: королева Рания сияла на кулинарном фестивале

На опубликованных в соцсетях видео с мероприятия видно, как счастлива Рания, которая недавно впервые стала бабушкой, общалась с публикой. У ее сына кронпринца Хусейна и невестки принцессы Раджвы родилась дочь, которую назвали принцессой Иман.

На Рании в этот день была черная футболка от Salim Azzam, широкие брюки-карго Isabel Marant, плетеная сумка через плечо Elena Ghisellini, а обула она черные туфли Dior с замшевой отделкой. Ее волосы были распущены и развивались на ветру, образ свой королева дополнила золотыми серьгами и черными солнцезащитными очками.

Напомним, на днях мы показывали вам трогательнеы фото королевы Рании с ее первой внучкой на руках. В 53 года королева Рания впервые стала бабушкой, а ее супруг король Абдалла II – дедушкой.

Королева Рания с внучкой Иман на руках / Фото: Instagram королевы Рании

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