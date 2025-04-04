В футболке и рубашке: принцесса Евгения в повседневном луке приехала в дорогую ее сердцу организацию

Принцесса Евгения / © Associated Press

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Организация The Anti-Slavery Collective поделилась фотографией, где принцесса Йоркская присоединилась к их команде для посещения благотворительного дома Caritas Bhakita House.

В посте говорится, что на этой неделе Евгения провела время с жителями и персоналом.

«Некоторые из команды TASC и наш соучредитель @princesseugenie имели честь провести день с невероятными жителями и персоналом в Caritas Bhakita House! Мы сидели с жителями, слушали их истории и узнавали об их жизни и опыте», — говорится в сообщении. «Мы гордимся тем, что поддерживаем эту низовую организацию, которая с 2015 года предоставляет убежище женщинам, ставшим жертвами торговли людьми, рабства или эксплуатации», — отмечено в подписи.

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Принцесса приехала на встречу в простой белой футболке с надписью, а также сверху набросила рубашку цвета хаки. Она собрала волосы в хвост и была практически без макияжа.

Принцесса Евгения на встрече с командой TASC

Напомним, это первое появление принцессы Йоркская на публике после новостей о том, что ее кузен принц Гарри прекратил с ней общение.

Принцесса Евгения и Беатрис / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images