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В футболке и рубашке: принцесса Евгения в повседневном луке приехала в дорогую ее сердцу организацию
Принцесса Евгения посетила новое мероприятие, а ее фото опубликовали в соцсети Instagram.
Организация The Anti-Slavery Collective поделилась фотографией, где принцесса Йоркская присоединилась к их команде для посещения благотворительного дома Caritas Bhakita House.
В посте говорится, что на этой неделе Евгения провела время с жителями и персоналом.
«Некоторые из команды TASC и наш соучредитель @princesseugenie имели честь провести день с невероятными жителями и персоналом в Caritas Bhakita House! Мы сидели с жителями, слушали их истории и узнавали об их жизни и опыте», — говорится в сообщении. «Мы гордимся тем, что поддерживаем эту низовую организацию, которая с 2015 года предоставляет убежище женщинам, ставшим жертвами торговли людьми, рабства или эксплуатации», — отмечено в подписи.
Принцесса приехала на встречу в простой белой футболке с надписью, а также сверху набросила рубашку цвета хаки. Она собрала волосы в хвост и была практически без макияжа.
Напомним, это первое появление принцессы Йоркская на публике после новостей о том, что ее кузен принц Гарри прекратил с ней общение.