В футболке, имитирующей бикини: князя Монако в необычном луке запечатлели во время отдыха

Князь Альбер II / © Associated Press

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Действие происходит на Французской Ривьере и острове Корсика, в месте, расположенном совсем рядом с княжеством Монако, что позволяет Альберу II отдыхать и расслабляться, не отходя слишком далеко от своей резиденции, если возникнет такая необходимость. На снимках князь запечатлен на яхте во время отпуска.

Почему именно Альбер II решил надеть именно такую футболку — остается загадкой. Видимо не думал, что его могут запечатлеть в таком образе папарацци. Альбер дополнил ее панамой и плавками с принтом в виде черепах.

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