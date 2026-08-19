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В футболке, имитирующей бикини: князя Монако в необычном луке запечатлели во время отдыха
Князя Альбера II монакского запечатлели на пляже в забавной футболке, имитирующей бикини и панаме, а снимок разместили на обложке журнала.
Действие происходит на Французской Ривьере и острове Корсика, в месте, расположенном совсем рядом с княжеством Монако, что позволяет Альберу II отдыхать и расслабляться, не отходя слишком далеко от своей резиденции, если возникнет такая необходимость. На снимках князь запечатлен на яхте во время отпуска.
Почему именно Альбер II решил надеть именно такую футболку — остается загадкой. Видимо не думал, что его могут запечатлеть в таком образе папарацци. Альбер дополнил ее панамой и плавками с принтом в виде черепах.