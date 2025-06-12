В футболке национальной сборной: королева Рания сходила с мужем на футбол

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

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Королевская особа сходила на матч сборной Иордании и опубликовала пост, поздравив команду с победой.

«Начало новой иорданской мечты! Поздравляем сборную Иордании с выходом на чемпионат мира! Невероятно горжусь вами», — написала Рания в посте под снимками.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Король и королева были одеты в футболки национальной сборной. Рания распустила волосы и сделала укладку, у нее на лице был выразительный макияж и светлый маникюр на ногтях.

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Также на матче присутствовали дети пары — кронпринц Хусейн, принц Хашим и младшая дочь принцесса Сальма.

Кронпринц Хусейн, принц Хашим и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Напомним, недавно король и королева отпраздновали 32-ю годовщину свадьбы. Рания поздравила мужа красивым фото и нежными словами.

Король Абдалла II / © Instagram королевы Рании