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В футболке национальной сборной: королева Рания сходила с мужем на футбол
Король и королева Иордании с семьей посетили футбольный матч, а в Instagram королева Рания поделилась несколькими снимками.
Королевская особа сходила на матч сборной Иордании и опубликовала пост, поздравив команду с победой.
«Начало новой иорданской мечты! Поздравляем сборную Иордании с выходом на чемпионат мира! Невероятно горжусь вами», — написала Рания в посте под снимками.
Король и королева были одеты в футболки национальной сборной. Рания распустила волосы и сделала укладку, у нее на лице был выразительный макияж и светлый маникюр на ногтях.
Также на матче присутствовали дети пары — кронпринц Хусейн, принц Хашим и младшая дочь принцесса Сальма.
Напомним, недавно король и королева отпраздновали 32-ю годовщину свадьбы. Рания поздравила мужа красивым фото и нежными словами.