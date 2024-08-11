В футболке поло и с легким макияжем: кронпринцесса Метте-Марит присоединилась к мужу на Олимпиаде

Кронпринцесса не смогла отправиться в поездку из Норвегии сразу вместе с мужем из-за проблем с ее старшим сыном Мариусом. 27-летний парень был арестован и провел несколько дней за решеткой. Дворец тогда подтвердил, что кронпринцесса останется в Норвегии до урегулирования ситуации.

Мариус Борг Хейбю и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

А на днях Метте-Марит и кронпринца Хокона запечатлели вместе на трибунах Олимпийских игр, когда кронпара наблюдала за соревнованиями по легкой атлетике в Париже на Стад де Франс.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Associated Press

Метте-Марит была одета в футболку-поло олимпийской команды, в такой же был и ее муж. Принцесса распустила белокурые волосы, сделала очень легкий макияж и прозрачный маникюр.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что ее муж кронпринц Хокон нарушил молчание после того, как его пасынок оказался за решеткой. Он прокомментировал инцидент журналистам, находясь в Париже.

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